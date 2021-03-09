По словам президента, в ближайшее десятилетие в украинских селах реализуют 1600 инфраструктурных проектов.

В Украине началась реализация программы "Новое село" по восстановлению украинских сел и жизни в них.

Читайте такжеРада переименовала несколько населенных пунктов в Украине: списокОб этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Для возрождения украинского села прежде всего необходимо позаботиться о рабочих местах и ​​восстановлении инфраструктуры в сельской местности, и в этом направлении уже началась работа. Мы сейчас готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа пока рассчитана на 9-10 лет. Часть проектов, 500-600, мы сделаем в ближайшие три с половиной-четыре года", - приводятся в сообщении слова Зеленского.

Глава государства отметил, что первый шаг по восстановлению жизни в селах сделан вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Счастье, Новотроицком, Станице Луганской – там была организована работа центров админуслуг, банковских и почтовых отделений, магазинов, аптек.

"На примере этих КПВВ можно увидеть, какие услуги работают, а чего не хватает. В частности, речь идет об обустройстве информационных центров, зон отдыха, парковых зон и детских площадок", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что такие проекты могут быть профинансированы за счет спонсоров или при поддержке бизнеса. По его словам, также отдельно для села разрабатываются экономическая программа, программа по развитию АПК, связанная с малыми фермерскими хозяйствами и их поддержкой, программа развития животноводства.

"Считаю, что мы поднимем эту реформу. Надо много денег, но у нас большое желание", – подчеркнул Зеленский.

Восстановление жизни в деревне

Президент анонсировал строительство в Украине "центров притяжения" в сельской местности. Имеются в виду современные пространства, в которых будут работать центры предоставления административных услуг, отделения почты, аптека с программой "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и другие учреждения.

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Автор: Анна Нагорная