В июне 2019 года над Казачьими Лагерями пронесся ураган, который поломал деревья и повредил крыши.

На сельской школе в селе Казачьи Лагеря на Херсонщине полтора года ладили кровлю, разрушенную ураганом.

Всего на ее ремонт потратили 7 миллионов гривень. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Когда здание накрыли новеньким металлопрофилем, оказалось, что новая крыша протекает, а железные листы - шатаются от ветра.

"Очень большая сумма на такую работу, на объем работ. Да если бы оно было сделано, чтобы оно не текло", - говорит староста села Юрий Карпенко.

В июне 2019 года над Казачьими Лагерями пронесся ураган, который поломал деревья и повредил крыши, а больше всего тогда пострадала школа. Старая шиферная кровля восстановлению не подлежала.

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Автор: УНИАН