В связи с многочисленными нарушениями застройщика, «Украинская инновационная компания» инициировала в суде процедуру взыскания квартир с физлиц.

«Украинская инновационная компания» (правоприемник «Укринбанка») заявила, что начала процедуру взыскания непогашенной задолженности с застройщика жилого комплекса «София Киевская» в пригороде столицы.

В 2012 году застройщик этого ЖК, компания «Укрполискорм» взял в кредит деньги на строительство под залог строящихся объектов недвижимости по адресу: Киевская область, Киево-Святошинский район, ул. Горького (общий адрес строительства ЖК «София Киевская»). В залог было передано:

1. 9-ти этажный 149-ти квартирный дом с встроенными нежилыми помещениями

2. 9-ти этажный 162-х квартирный дом с встроенными нежилыми помещениями

3. 9-ти этажный 242-х квартирный дом с встроенными нежилыми помещениями

«Несмотря на задолженность по кредитному договору, руководство «Укрполискорма» приняло решение незаконно, без согласия ипотекодержателя ( УКР/ІН/КОМ) осуществить отчуждение 270 квартир физлицам. Эти факты на данный момент являются предметом изучения в рамках уголовного производства», - заявили в компании.

Закон в таких случаях позволяет взыскать ипотечное имущество, продолжили в «Украинской инновационной компании».

«Согласно статье 12 Закона Украины «Об ипотеке», в случае нарушения ипотекодателем обязанностей, установленных ипотечным договором, ипотекодержатель имеет право требовать досрочного исполнения основного обязательства, а в случае неисполнения обратить взыскание на предмет ипотеки.

В случае нарушения ипотекодателем обязанностей по сохранению или страхованию предмета ипотеки ипотекодержатель может воспользоваться правами, определенными согласно части первой этой статьи, или принять меры для сохранения или страхования предмета ипотеки в собственных интересах и за свой счет. Ипотекодатель обязан немедленно по требованию ипотекодержателя возместить последнему все расходы, понесенные в связи с принятием мер по сохранению и страхованию предмета ипотеки.

Сделка по отчуждению ипотекодателем переданного в ипотеку имущества или его передачи в ипотеку, совместную деятельность, лизинг, аренду или пользование без согласия ипотекодержателя является недействительным», - процитировали законодательство в компании.

В связи с многочисленными нарушениями застройщика, «Украинская инновационная компания» инициировала в суде процедуру взыскания квартир с физлиц.

«Учитывая все нарушения, допущенные «Укрполискорм», «Украинская инновационная компания» инициировала обращение в Киево-Святошинский районный суд Киевской области с исками к ряду физических лиц - владельцам квартир ЖК «София Киевская» (которым незаконно был отчужден предмет ипотеки) об обращении взыскания на квартиры в счет погашения задолженности «Укриполискорм» перед «УКР/ІН/КОМ» .Уже подано девять исков к владельцам квартир. В течение двух месяцев планируется подача еще около двухсот», - сообщили в компании.

Как ранее сообщали СМИ, бенефициар ЖК «София Киевская» - народный депутат прошлого (VIII) созыва Верховной Рады от фракции «Радикальная партия Олега Ляшка», тогдашний глава Комитета по вопросам строительства Сергей Скуратовский. После ареста счетов его компаний в начале года, застройщиком ЖК «София Киевская» стала компания «София Киевская Буд», зарегистрированная на помощника действующего народного депутата Рады Александра Ковалева от группы «Довіра».

Также сообщается, что суд в феврале запретил ввод в эксплуатацию новостроек ЖК «София Киевская», выдачу им почтовых адресов и подключение к коммунальным сетям.

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Автор: УНИАН