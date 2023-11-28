У Буданова никакое отравление не было установлено и с его здоровьем все в порядке.

В спецслужбах рассказали о состоянии руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова после информации об отравлении его супруги Марианны тяжелыми металлами.

По данным двух источников издания РБК-Украина в спецслужбах, у Буданова никакое отравление не было установлено и с его здоровьем все в порядке.

"С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили", - рассказал один из источников издания.

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Отравление жены Буданова - подробности

У супруги главы ГУР Буданова Марианны диагностировали отравление тяжелыми металлами. Согласно данным источников издания "Бабель", Марианну госпитализировали после длительного ухудшения состояния здоровья. Ее "скорее всего отравили через еду".

Марианна после отравления прошла первый этап лечения. Отравление подтвердилось еще у нескольких работников ГУР. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовом блоке. По данным собеседников, жена Буданова жаловалась на ухудшение самочувствия.

"Поскольку жена Буданова небольшая, с маленьким весом, (симптомы отравления) проявились у нее быстрее. (Остальные сотрудники ГУР) они просто огромные, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", сообщили источники.

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