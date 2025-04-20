Он отметил, что украинцы хотят мира с самого начала полномасштабного вторжения РФ и наши граждане едины в этом желании.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и отметил, что граждане Украины всех христианских конфессий отмечают этот праздник в одну дату.

"Зло имеет свой час, а Бог имеет свой день. Это один из смыслов, который заложен в историю Христа. О том, что рано или поздно, но непременно зло отступит и жизнь победит", - сказал глава государства.

Он отметил, что украинцы хотят мира с самого начала полномасштабного вторжения РФ и наши граждане едины в этом желании.

"Мы хотим этого все 1152 дня полномасштабной войны. Мы едины в этом. Ежедневно и особенно сегодня, когда украинцы всех христианских конфессий отмечают Пасху в одну дату. Вместе. Мы вместе боремся за Украину. И вместе молимся за Украину", - обратился он.

Зеленский пожелал, чтобы война закончилась и в Украине установился долговременный мир.

"Пусть час зла закончится. Придет день жизни. День мира. День Украины. День длиной в столетие. И мы сможем снова собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху. Пусть все это осуществится. Пусть Бог поможет нам в этом. Пусть будет мир. Да будет Украина. Христос воскрес! Воистину воскрес!", - сказал президент.

Пасхальное перемирие в Украине

Перед Пасхой украинцев предупреждали об опасности российских ударов. А вчера вечером российский диктатор Путин объявил, что вводит на 30 часов пасхальное перемирие.

Перед этим военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что Путин воздержится от приказов бить по украинским городам на Пасху.

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