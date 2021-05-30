Глава государства слышит "сердцебиение" столицы.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Киева.

Слова поздравления глава государства разместил на своей странице в Facebook.

"Киев - он особенный. Кажется, нет такого человека, который бы не нашел здесь что-то свое. Уютные и полные историей улочки Подола и широкие проспекты спальных районов - завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение. Сердцебиение, которое заряжает. Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старенький!" С днем рождения, Киев!"- написал Зеленский.

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День Киева 2021

Сегодня, 30 мая, в Украине празднуется День Киева. Нынешний свой праздник, как и в прошлом году, столица отмечает в условиях карантинных ограничений.

Свой праздник Киев обычно отмечает с большим размахом, в частности, грандиозным концертом на Майдане Независимости, а также с ярмарками, марафонами и другими интересными мероприятиями. Однако уже второй год подряд пандемия коронавируса вносит коррективы в повседневную жизнь и различные праздничные мероприятия.

Так, в этом году массовых мероприятий будет меньше, а запланированные пройдут в измененном формате, адаптированном в соответствии с действующими карантинными требованиями.

Празднование Дня Киева будет проходить в течение выходных 29-30 мая. Хоть еще днями раньше откроются различные выставки и фестивали. Состоятся также различные спортивные соревнования, в частности, традиционный благотворительный "Пробег под каштанами".

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Автор: Дмитрий Шварц