Президент верит, что все вызовы будут преодолены и в следующем году удастся вернуться к привычному ритму жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником Рош ха-Шана (иудейским Новым годом).

Об этом он написал в Facebook.

«Уважаемая еврейская община Украины и все, кто празднует Рош га-Шана! Примите мои сердечные поздравления по случаю нового, 5781 года. Для вас эти дни всегда являются временем для осмысления жизни, самоанализа и духовной настройки на следующий год. Надеемся, что для всех нас он будет легче, чем уходящий год», - заявил он.

По словам президента, для безопасности жизни и здоровья людей, что является высшей ценностью, украинская власть была вынуждена ограничить массовые мероприятия в стране, в том числе и часть традиционного празднования этого праздника.

«Но в Киеве, Днепре, Умани, Иерусалиме, Нью-Йорке и в других местах планеты еврейский народ молится за мир и благополучие для всего человечества. Мы благодарим всех за понимание и взаимодействие в важных вопросах безопасности людей. Верим, что вместе мы обязательно сможем преодолеть все вызовы, которые стоят перед нами, и в следующем году вернуться к привычному ритму жизни», - отметил глава государства.

Также президент пожелал еврейской общине счастливого и сладкого Нового года.

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Запрет въезда иностранцам на территорию Украины:

27 августа Кабинет Министров установил запрет на въезд иностранцев с полуночи 28 августа.

По состоянию на 15 сентября в Украине из Беларуси пытались попасть 690 хасидов. Пограничники прогнозировали прибытие еще нескольких тысяч человек на различные участки госграницы.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы и Сумского пограничного отряда. Задействованы вертолет Ми-8, два вертолета H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для воздушного мониторинга границы.

15 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в пункт назначения - до святых мест в Украине.

16 сентября Украина закрыла пункт пропуска на границе с Беларусью из-за хасидов.

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Автор: Константин Гончаров