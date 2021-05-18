В Офисе президента призвали граждан Украины, которые в зоне конфликта нуждаются в помощи и возвращении домой, обратиться в ближайшее дипломатическое представительство любым доступным способом.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству, премьер-министру, Министерству иностранных дел и специальным службам, если требуется их содействие, организовать возвращение украинцев на Родину из сектора Газа, где продолжается эскалация вооруженного противостояния.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

По его словам, президент Зеленский поручил Кабинету министров и премьер-министру Денису Шмыгалю организовать возвращение украинцев из сектора Газа.

«Как известно, уже более сотни украинцев изъявили желание вернуться в Украину из сектора Газа, где продолжается эскалация вооруженного противостояния. Наше государство уже обратилось в международные организации для оказания логистической помощи в организации этого возвращения. Прежде всего, разговор идет о необходимых воздушных коридорах. Так, напомню, что во время предыдущих вспышек противостояния в этом регионе в 2012 и 2014 годах уже был опыт такого взаимодействия - тогда наших соотечественников удалось эвакуировать через территорию Египта. Сейчас нужно сделать аналогичные шаги», - отметил Подоляк.

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По его словам, нет никаких сомнений в том, что Украинское государство всегда помогает своим гражданам, где бы в мире они ни оказались в чрезвычайных обстоятельствах и изъявили желание вернуться домой.

«Так будет и в этот раз. Президент Владимир Зеленский поручил это организовать - правительству, премьеру, Министерству иностранных дел и нашим специальным службам, если требуется их содействие. Это долг каждого цивилизованной страны - всегда спасать своих людей», - добавил он.

В Офисе президента призвали граждан Украины, которые оказались в зоне конфликта, а также нуждаются в помощи и возвращении домой, обратиться в ближайшее дипломатическое представительство Украины любым доступным способом.

«Отмечу также, что на сегодня имеем обращение от представителей Молдовы, Беларуси, Венгрии и Болгарии - помочь вернуть граждан этих государств вместе с украинцами. В целом речь идет о 53 человеках», - отметил Подоляк.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

По данным Министерства здравоохранения в Газе, с начала новой вспышки вооруженного конфликта 10 мая в секторе Газа погибли 174 палестинца, в том числе 47 детей. ХАМАС выпустил по Израилю не менее 2 тыс. 900 ракет, в результате погибли 10 израильтян, в том числе один ребенок.

18 мая спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что МИД прорабатывает возможность репатриации 120 украинских граждан из сектора Газа через территорию Египта.

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Автор: Константин Гончаров