Речь идет о сельских, поселковых и городских администрациях в Покровском и Краматорском районах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании девяти военных администраций в Донецкой области. Соответствующий указ №226/2023 опубликован на сайте главы государства.

Этим указом президент постановил образовать Андреевскую и Ильиновскую сельские военные администрации, а также Новодонецкую и Александровскую поселковые военные администрации Краматорского района Донецкой области.

Кроме того, документом предусмотрено образование Криворожской сельской военной администрации, Гродовской и Удачненской поселковой военной администрации, а также Белозерской и Новогродовской городских военных администраций Покровского района Донецкой области.

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Создание военных администраций на Донбассе - детали

Президент Владимир Зеленский создал три военные администрации во временно оккупированных российскими войсками городах Луганской области.

В частности, президент создал горную городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области; Попаснянскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области, а также Северодонецкую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность главы Луганской ОВА полковника Нацполиции Артема Лысогора.