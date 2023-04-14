Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании девяти военных администраций в Донецкой области. Соответствующий указ №226/2023 опубликован на сайте главы государства.
Этим указом президент постановил образовать Андреевскую и Ильиновскую сельские военные администрации, а также Новодонецкую и Александровскую поселковые военные администрации Краматорского района Донецкой области.
Кроме того, документом предусмотрено образование Криворожской сельской военной администрации, Гродовской и Удачненской поселковой военной администрации, а также Белозерской и Новогродовской городских военных администраций Покровского района Донецкой области.
Создание военных администраций на Донбассе - детали
Президент Владимир Зеленский создал три военные администрации во временно оккупированных российскими войсками городах Луганской области.
В частности, президент создал горную городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области; Попаснянскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области, а также Северодонецкую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность главы Луганской ОВА полковника Нацполиции Артема Лысогора.