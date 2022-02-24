Ситуация контролируемая, российские войска несут потери.

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, президент Владимир Зеленский отдал приказ Вооруженным силам наносить максимальные потери захватчикам.

Об этом говорится в сообщении на странице Сухопутных войск ВСУ.

"Сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.

В то же время, добавили в Сухопутных войсках, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированной территорией Крыма.

Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН, "оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу".

"Ситуация контролируемая. Российские войска несут потери", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в районе проведения ООС было сбито 5 самолетов Воздушно-космических сил России и 2 вертолета, подбито 2 танка, уничтожено несколько грузовиков ВС РФ.

"Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что потерь среди защитников Украины в настоящее время нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакіному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.