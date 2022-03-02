Он отмечает, что украинцы сегодня стали символом несокрушимости.

Президент Украины Владимир Зеленский убеждает, что наступит время, когда все украинцы смогут выспаться, но это будет после победы в войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем видеообращении.

"Украинцы! Прошла еще одна ночь полномасштабной войны России против нас, против людей, против Украины. Тяжелая ночь. Кто-то провел эту ночь в метро - в укрытии. Кто-то - в подвалах. Кому-то повезло больше - поспали дома. Других приютили друзья, кого-то родственники. Семь ночей мы почти не спим. Или спим, но очень тревожно. Родные мои, наступит время, когда мы все сможем выспаться. Но это будет после войны. Но точно после победы. В мире, который нам так нужен. Который мы всегда ценили. И который мы никогда не разрушали", - подчеркнул Зеленский.

Он призвал всех беречь своих близких и собратьев.

"Я восхищаюсь каждым из вас. Весь мир восхищается вами. От голливудских звезд до политиков. Сегодня вы, украинцы, символ несокрушимости. Символ того, что люди в любой стране в любой момент могут стать лучшими людьми на земле. Слава Украине!", - сказал президент.