Украинские защитники поблагодарили близких и рассказали, как скучают по ним, воюя в сотнях километров от дома.

Президент Владимир Зеленский и украинские военные записали очень щемящее видеопоздравление матерей с праздником.

В видеопоздравлении отмечается, что любовь матерей - это самое искреннее чувство в мире, это жертвенность за пределами осознания. Выражается благодарность матерям за поддержку, когда "земля уходит из-под наших ног, и за молитвы, когда мы теряем надежду, за готовность ждать нас, чтобы там не было".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил свою маму за то, что "всегда в нашей семье было и есть уважение".

Видео дня

"Благодарю свою жену за то, что мы вместе, любим, и за то, что у нас есть такие прекрасные дети", - отметил он.

Также военные поблагодарили своих матерей словами: "Спасибо, что ты у меня есть. Я тебя очень люблю", "Благодарим вас за ту силу и мужество, которую вы воспитали в нас", "Я очень скучаю", "Не волнуйтесь за нас, мы отстоим государство и все живые вернемся домой", "Вы лучшее, что есть в нашей жизни, поэтому стоим мы здесь ради вас".

В видеопоздравлении сказано, что главным достижением каждой мамы является тот человек, которого они вырастили в нас.

"И за каждой победой, большой или маленькой, всегда стоит мама, говоря:" никогда не сдавайся, как будто я не теряю веру в тебя. А я буду верить всегда", - сказано в поздравлении.

Видеопоздравление сопровождается видеорядом, где есть и известные кадры встречи наших военных с родными, в частности, воина ВСУ с бабушкой после освобождения Херсона. Зеленский написал в Telegram, что наши матери достойны внимания не только сегодня, а каждый день.

"За то, что наполняли нас силой, и давали толчок нашим самым смелым мечтам и самым амбициозным целям. Материнская любовь - безусловна, и она является источником всего доброго и чистого, существующего в мире. Каждая мать - заслуживает почета. Сегодня и всегда", - написал он.

День матери в Украине

Как известно, сегодня мы отмечаем День матери. В Украине официально этот праздник отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая.

Несколько раньше главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный по-особенному поздравил украинок с праздником Дня матери.

Кроме того, воины 28 ОМБр имени рыцарей зимнего похода записали трогательное поздравление для матерей с фронта.

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