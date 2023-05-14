Главнокомандующий армии по-особому поздравил украинок с Днем матери.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный по-особенному поздравил украинок с праздником Дня матери, которое граждане чествуют 14 мая.

В своем Telegram он поблагодарил их за сыновей и дочерей, которые защищают нас от России, а также за самоотверженность и героизм, которые мамам приходится демонстрировать, "преклоняя небо" за своего ребенка.

"Сегодня ваши вера, любовь и поддержка постоянно живут в сердцах наших воинов. Низкий поклон и большое уважение украинским матерям, чьи сыновья и дочери защищают Украину", - отметил Залужный.

Он указал, что украинские мамы - это также один из факторов приближения победы.

Залужный заявил, что война может продолжаться еще долго

Напомним, что во время съемок проекта украинского журналиста Дмитрия Комарова Залужный отметил, что война против России может продолжаться еще долго, несмотря на надежду на контрнаступления.

Главнокомандующий ВСУ указал, что видит и знает, как действовать, но путь к победе будет сложным.

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