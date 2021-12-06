Президент выступил в Харькове на торжественных мероприятиях по случаю 30-й годовщины Вооруженных сил Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил о начале строительства в Украине завода по изготовлению современных военных дронов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время торжественных мероприятий по случаю 30-й годовщины Вооруженных сил Украины в Харькове.

"Мы начинаем в Украине строительство нашего, украинского завода по изготовлению современных военных дронов", - отметил президент.

Зеленский также сообщил о передаче ВСУ нового вооружения.

"Сегодня здесь, в других регионах Украины Вооруженным силам Украины будет передано около сотни единиц вооружения и военной техники. В Харькове боевые бригады получат новые модернизированные танки Т-64 "Булат", десятки бронетранспортеров БТР-4Е и десятки отечественных бронеавтомобилей "Козак 2М1", - сказал он.

Глава государства напомнил, что с Великобританией было подписано соглашение на сумму более 60 млрд грн, которые пойдут на строительство ракетных катеров и военно-морских баз, поставки противоминных кораблей и оснащение Военно-морских сил противокорабельными ракетными комплексами.

Также, добавил Зеленский, совместно с Турцией Украина строит корвет класса "Ада".

"А сегодня в Одессе ВМС Вооруженных сил Украины будут переданы два патрульных катера типа Island - катера "Фастов" и "Сумы", - сообщил президент.

Среди прочего, говоря о Воздушных силах ВСУ, он отметил, что впервые в истории Украины был подписан контракт на производство и поставку им трех новых военно-транспортных самолетов АН-178. Кроме того, на вооружение было принято беспилотные авиационные комплексы "Лелека" и Bayraktar.

"Сегодня на аэродроме "Озерном" на Житомирщине Воздушные силы Вооруженных сил Украины получат вертолет МИ-8 и самолеты Л-39, СУ-27 и АН-26", - сообщил Зеленский.

Кроме того, отметил он, совместно с Канадой Украина начала проект по созданию космодрома для ракетоносителя "Циклон" украинского производства.

"На атлантическом побережье Канады уже начато строительство стартовой площадки", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и турецкой компанией Bayraktar Savunma относительно строительства и обустройства совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также проведение обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Центр планируют построить возле города Васильков Киевской области.

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Автор: Таня Поляковская