Российские военные не просто совершили многочисленные военные преступления, они также защищают режим Асада, доказательств против которого накопилось уже больше, чем было против нацистов.

С северо-запада Сирии один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире кажется бесконечной пробкой на дороге. Каждый день целые очереди грузовиков с едой, водой, одеждой, медикаментами и строительным оборудованием ждут, когда смогут переехать из Турции на сирийские склоны.

Оказавшись по другую сторону границы, они направляются в город Баб-эль-Хава, а оттуда в регион, который пострадал от войны больше, чем любая другая часть Сирии. Для 4,5 миллионов человек на северо-западе страны, которые живут среди руин после бомбардировок, организованных их правительством, эти грузовики - настоящий "спасательный круг". Об этом пишет Politico. Но пробки на границе не всегда были такими огромными. Когда ООН начала отправлять помощь в 2014 году, грузы проходили через четыре пункта в Турции, Ираке и Иордании.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Война в Сирии длится ровно 10 лет, у сирийцев не осталось надеждыВ январе 2020 года открытыми остались только два. А с прошлого июля - только один в Баб-эль-Хава. Пропускной пункт на грани, поскольку потребности в гуманитарной помощи лишь усилились из-за распространения COVID-19. Такая ситуация сложилась не из-за масштабов беды, хотя она и увеличилась со времен запуска программы ООН. Уровень насилия тоже не изменился.

"Изменения - это Россия, которая использует свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы систематически закрывать пропускные пункты один за другим. Помощь направляется в регионы под контролем оппозиционных сил Сирии, которые диктатор Башар Асад систематично морит голодом. Россия считает Асада союзником, поэтому любая помощь, даже гуманитарная - это оскорбление для его правления", - говорится в статье.

Соответственно, в минувшем январе во время переговоров, посвященных расширению доступа помощи, Россия добилась закрытия пропускных пунктов на севере Ирака и в Иордании. Грузы, которые проходили через эти точки, поддерживали жизнь северо-восточной и восточной Сирии. В прошлом июле Россия использовала такую же тактику, чтобы закрыть пропускной пункт в Баб-эль-Салем, через который помощь из Турции поставлялась в Алеппо.

Поэтому остался только один маршрут: из Турции в Баб-эль-Хава. И Россия уже дала понять, что намерена закрыть и его во время голосования в Совете безопасности ООН летом. После этого все поставки от ООН будут отрезаны. Северо-западная Сирия потеряет связь с мировым сообществом, равно как и любую ощутимую помощь.

За последние 10 лет жестокая и неразрешимая война в Сирии редко предлагала политикам гарантированную возможность что-то изменить к лучшему. В ближайшие же месяцы, однако, у президента Джо Байдена будет такая возможность. А именно речь идет о восстановлении полноценного потока гуманитарной помощи для миллионов мирных сирийцев на севере Сирии, которые страдают больше, чем когда-либо.

Читайте такжеООН: острый голод из-за пандемии угрожает 20 странам мираОднако, шанс оказать такое большое влияние не будет бесплатным. Президент Байден, а также Госсекретаря Энтони Блинкен и администратор USAID Саманта Пауэр должны будут возглавить усилия, нацеленные на изменение расчетов России до июля. Им придется закрутить гайки для Москвы в более широком поле за пределами Сирии и Ближнего Востока, чтобы весомо повысить потенциальную цену отсоединения Сирии от гуманитарной помощи.

Politico пишет, что Россия сделала первый шаг в своем дипломатическом подходе в духе "держи в осаде и мори голодом" в январе 2020 года. Тогда она впервые использовала свое вето в Совете Безопасности ООН, чтобы закрыть пропускной пункт в Ираке для международной помощи. В результате за один день 2,5 миллиона жителей северо-восточной части Сирии полностью потеряли доступ к гуманитарным грузам, а также половину поставок медикаментов. Этот регион контролируют союзники США в борьбе с ИГИЛ - "Сирийские демократические силы".

После закрытия КПП в Ираке им пришлось обходиться очень сокращенными поставками, не связанными с ООН, которые поступали через пункт в Файш Хабур, а также незначительной помощью от ООН, которая прибывала через Дамаск. В результате в северо-восточной Сирии, где войска США продолжают поддерживать кампанию против ИГИЛ, лишь 6% больниц полностью функционируют. А продукты и другие вещи первой необходимости в дефиците.

Через 6 месяцев после того, в июле 2020 года, Россия при поддержке Китая вмешалась в запланированные переговоры о продлении потока гуманитарной помощи через границы в Сирию. На этот раз она пригрозила использовать вето, чтобы заблокировать все. После длительных переговоров и многочисленных применений вето Россия и Китай согласились закрыть все пограничные пункты, кроме одного - в Баб-эль-Хава. Поток грузов здесь "продлили" на 12 месяцев.

Сохранить этот КПП удалось в значительной степени благодаря Турции, которая делит границу с северо-западной Сирией. А турецкое правительство находится в сложных отношениях между любовью и ненавистью с Москвой. Действие этого компромисса заканчивается летом. И дипломаты России неоднократно говорили о своем намерении заблокировать любые дальнейшие поставки помощи.

Читайте такжеForeign Policy: В Сирии против Асада начала воевать его же семьяПо меньшей мере 4,5 миллиона мирных жителей северо-западной Сирии полностью зависят от международной поддержки. Каждый третий ребенок в регионе страдает от тяжелого недоедания и задержки роста. Условия жизни ухудшаются неустанно после того, как поставка помощи была ограничена лишь одним пограничным пунктом в Баб-эль-Хава 7 месяцев назад.

COVID-19 продолжает распространяться. Сирия должна была получить вакцины в рамках программы COVAX. Но их не будет, если России позволить сделать то, что она хочет. Так же, на севере Сирии не будут проведены прививки от полиомиелита и туберкулеза. Председатель ООН по вопросам помощи Марк Лоукок недавно сказал во время брифинга для Совета Безопасности ООН, что если Москва воспользуется своим вето на заседании в июле, гуманитарный кризис на севере Сирии превратится "с ужасной в катастрофическую".

Politico добавляет, что несмотря на шаткое перемирие, Россия и сирийский режим в последнее время усилили бомбардировки критической инфраструктуры в зоне под контролем оппозиционных сил. В частности, целями становятся больницы, газовые станции, ключевые дороги и депо, которые используют грузовики. Очевидно, это умышленная кампания по снижению условий жизни, которая, скорее всего, является подготовкой к полному блокированию потока помощи в июле. После этого может начаться полномасштабное военное наступление.

Читайте такжеCNN: Коронавирус принес голод в ЕвропуPolitico пишет, что если США и их союзники захотят не позволить России и Китаю воспользоваться своим вето летом, им придется действовать на самом высоком уровне. В ООН, а также в структурах правительств США и других стран происходят похвальные маневры, нацеленные на сдерживание российских намерений. Кроме того, продолжается подготовка планов по поставкам помощи вне мандата ООН. Но этих действий, скорее всего, будет не достаточно. Чтобы изменить расчеты России, президенту Байдену придется вмешаться лично, так же как Блинкену и Пауэр. И это придется делать не один раз, а постоянно и вплоть до проведения голосования в июле.

Телефонные переговоры на уровне президента и Госсекретаря потребуются, чтобы прямо продемонстрировать американскую решимость и разъяснить, какими будут потенциальные последствия блокирования помощи. Трудно представить, чтобы Путин воспринял что-либо другое серьезно. Существуют сплетни о том, что президент Барак Обама провел с ним прямой и агрессивный разговор в 2014 году, чтобы убедить запустить программу ООН по поставкам помощи в Сирию.

Читайте такжеCNN: Сирия готовится к "цунами" COVID-19 даже без мыла и проточной водыВ конце концов, против России до сих пор не ввели никаких санкций за ее деятельность в Сирии, которая включает бомбардировки больниц, школ, рынков и других гражданских объектов. И это можно изменить. Российские военные не только совершили многочисленные военные преступления в Сирии. Они также выступают в роли ключевого защитника Асада, против которого у международного сообщества больше доказательств в деле о совершении преступления против человечества, чем было у Нюрнбергского процесса против нацистов. Не трудно представить, как все эти факты могут стать источником дипломатического сдерживания и влияния.

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Перевод: Лесь Дымань