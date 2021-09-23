Большинство граждан Украины, принявших участие в общенациональном социологическом исследовании, считают, что завершение конфликта по Донбассу и Крыму прежде всего будет зависеть от Российской Федерации.
Почти треть опрошенных указывает, что конфликт должна решить Украина, об этом свидетельствуют результаты исследования "Отношение украинцев к вопросам, связанных с преодолением негативных последствий вооруженного конфликта в Украине", проведенного Харьковским институтом социальных исследований по заказу Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в сотрудничестве с Центром прав человека ZMINA и при поддержке Программы развития ООН в Украине.
"Большинство украинцев (67,2% касательно ОРДЛО и 64,5% касательно Крыма) считают, что завершение конфликта прежде всего будет зависеть от России и ее позиции. Около трети указывают, что конфликт должен быть решен Украиной (35,6% касательно ОРДЛО и 30,9% касательно Крыма)", – выяснили социологи.
Читайте такжеАналитики узнали, сколько граждан готовы покинут Украину (инфографика)Значительно меньше таких, которые надеются на усилия европейских стран (14,0% касательно ОРДЛО и 11,7% касательно Крыма) и США (16,8% и 14,0% соответственно).
Опрос проводился с марта по апрель 2021 года.
Во время исследования были опрошены 10 тысяч респондентов методом личного интервью. В каждой области и городе Киеве опрошены по 400 респондентов.
Напомним, в 2014 году Россия пошла на агрессию против Украины – захватила Крым и вторглась на Донбасс. Власти Украины считают, что захваченные территории нужно возвращать политико-дипломатическим путем.
Еще в 2018 году Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова провели опрос и выяснили, что 65,8% украинцев против "обмена" Крыма на Донбасс – не хотят отказаться от полуострова ради прекращения конфликта на части Луганской и Донецкой областей.