Большинство украинцев против обмена Крыма на Донбасс ради прекращения войны на востоке

Украинцы считают, что Крым - это территория Украины, и Россия все равно будет продолжать агрессию против Украины.

Большинство опрошенных граждан Украины - 65,8% - против обмена Крыма на Донбасс ради прекращения войны на востоке Украины, развязанной Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса населения Украины, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 22 августа 2018 года.

В частности, респондентов спросили, стоит ли ради прекращения войны и установления мира «обменять» Крым на Донбасс, то есть - признать оккупированный Крым российским в обмен на то, что Россия уйдет с оккупированных территорий Донбасса и прекратится поддержка Россией так называемых «ЛНР» и «ДНР».

В частности, 52,7% считают, что нет, потому что, по их мнению, Крым - это территория Украины. Еще 13,1% разделяют мнение, что тоже нет, потому что Россия всё равно будет продолжать агрессивную политику по отношению к Украине. 10,8% считают, что надо соглашаться на любые предложения, которые приведут к миру, даже за счет Крыма. Только 5,2% думают, что да, это возможно в случае, если Россия выплатит компенсации за утраченное Украиной в Крыму имущество, а 0,3% рассматривают другие собственные варианты. В то же время, 17,9% - затруднились с ответом.

Читайте такжеПарубий о массовом убийстве в Керчи: Безумие "русского мира" ударило по невинным детям

Отдельно у респондентов спросили, готовы ли они поддержать восстановление финансовых дотаций для Крыма из государственного бюджета в случае его возвращения в состав Украины.

Так, 34,1% считают, что не готовы, потому что, по их мнению, Крым должен самостоятельно решать свои финансовые вопросы. В то же время, 24,6% - скорее да, - 14,2% - скорее, нет, 9,8% - да, безусловно. Еще 17,3% затруднились ответить.

Опрос был проведен во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал УНИАН, меньше половины украинцев считают, что Крым вернется в состав Украины.