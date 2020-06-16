Затонувший возле Одессы танкер "Делфи" попытаются поднять с помощью воздушных баллонов

Аварийное судно заполнилось песком и водой. Чтобы забрать его с побережья, мощности буксиров недостаточно.

Танкера «Делфи» (Delfi), потерпевший крушение в Одессе в 2019 году, попробуют поднять со дна пляжа с помощью специальных воздушных баллонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Facebook сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

По его словам, последние две недели судно обследовали водолазы, собирая данные о состоянии его корпуса, и результаты неутешительны - значительную часть судна затопило водой и наполнило песком. Поэтому сейчас мощностей буксиров не хватит для того, чтобы снять с места танкер.

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«Принимая во внимание принципиальную позицию Одесского городского совета против распила судна непосредственно на месте затопления, судовладелец предложил поднять Delfi с помощью воздушных баллонов», - написал Куцый.

Эти баллоны разместят в полостях судна, что обеспечит его плавучесть, после чего буксиры транспортируют танкер в порт.

Куцый поясняет, что туристический сезон в Одессе уже начался, однако ответственные стороны так и не убрали танкер с пляжа «Дельфин», где судно село на мель.

Как отмечает глава ОГА, именно судовладелец и Администрация морских портов Украины имеют необходимые полномочия для этого, но даты ликвидации аварийного объекта постоянно переносятся.

На прошлой неделе, во время соответствующего совещания, Куцый поручил представителю судовладельца провести испытания и подготовить окончательный план подъема судна, а также согласовать его с уполномоченными органами.

Капитану Одесского морского порта поручено безотлагательно рассмотреть этот план и установить срок окончания работ по ликвидации, а Государственной экологической инспекции Украины оперативно подсчитать размер ущерба, нанесенного окружающей среде.

«Поэтому на этой неделе мы, наконец, получили план работ по ликвидации... Прошу министра инфраструктуры Владислава Криклия взять это (вопрос по «Делфи» - УНИАН) под личный контроль. Призываю всех участников процесса соблюдать договоренности и, наконец, освободить пляж Одессы от опасного объекта», - написал Куцый.

Срок завершения работ истекает на следующей неделе - 25 июня. Как акцентирует Куцый, если судовладелец не предпримет соответствующих мер, к ликвидационным работам приступит администрация Одесского морского порта.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера было загрязнено побережье.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

В феврале 2020 года прокуратура сообщила капитану танкера о подозрении по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

По версии следствия, в частности, он проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта. Это привело к аварии. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок из-за карантина в связи с распространением COVID-19.

21 мая мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что с борта «Делфи» произошла утечка нефтепродуктов, и сказал, что пляж «Дельфин», скорее всего, будет закрыт.

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