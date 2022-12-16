Чудом не пострадавшие жильцы многоэтажки шокированы циничной атакой оккупантов.

Российские оккупанты ударили ракетами по жилому дому в Кривом Роге. Некоторых жителей многоэтажки спасло чудо.

Одна из жительниц пострадавшего дома Нина Григорьевна рассказала, что перед взрывом успела зайти в ванну. При этом кухня, где женщина находилась перед этим, серьезно повреждена.

"Я стояла в кухне и пару минут, как я зашла в ванную, и все. На кухне все грохнуло. Если бы я там стояла, меня бы там придавило, потому что все вылетело. С рамами, со всем. Я просто к стоматологу собиралась. Сильный грохот и все. А перед этим, соседка рассказывала, что какой-то луч летел", – вспоминает местная жительница в комментарии журналистам.

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Еще одна женщина сообщила, что при ударе чудом не пострадал ее сын, который как раз завтракал на кухне.

"Слава Богу, вышел живой, здоровый. И слава Богу, а ремонт восстановится. Разрушено полностью все", - поделилась жительница дома.

Также последствия атаки россиян в своей квартире показал пенсионер Александр Иванович. Он присел на диван как раз перед тем, как прогремел взрыв.

"Вот вынесло мне тут. Я сразу не понял что, потом пошел глянул – там вообще кошмар, там же ничего не осталось", - отметил мужчина.

Кроме того, он рассказал, что слышал крики людей, кто-то плакал.

Ракетный удар по Кривому Рогу - что известно

16 декабря Российская Федерация совершила очередную ракетную атаку по городам Украины. Снова целью оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры.

Как бы россияне не хвалились "точностью" своих ударов, но страдают обычные украинцы. В Кривом Роге ракета россиян попала в жилой дом. В результате погибли два человека, а еще по меньшей мере пятеро получили ранения.

Кроме того, глава военной администрации города Александр Вилкул заявил, что в результате ракетного удара полностью разрушен объект энергетической инфраструктуры.

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