Участники акции требуют от правительства пересмотреть бюджет на 2021 год и призывают заложить в него большую сумму на выплаты работникам медицинской отрасли.

В Киеве на Майдане Незалежности около 20 медиков требуют от властей увеличить на следующий год оплату труда.

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Как передает корреспондент УНИАН, большинство медиков одеты в красные куртки с надписями "Экстренная медицинская помощь".

Среди участников акции есть фельдшеры. Они сообщили, что приехали из Белой Церкви.

Медики требуют от правительства пересмотреть бюджет на 2021 год и призывают заложить в него большую сумму на выплаты работникам медицинской отрасли.

Они держат транспаранты с надписями: "Почуйте міністра МОЗ Степанова М.В.", "Оце бюджет? Одна ганьба. Грошей для медиків нема", "З 1 січня у лікарнях будуть працювати депутати", "Медикам гідні бюджет та зарплати або геть, депутати" и другие.

Участники акции заявляют, что намерены сегодня передать свои требования в Кабинет министров. Они не согласны с тем, что их низкие зарплаты предполагается увеличить лишь на 30%. Они утверждают, что в бюджете на 2021 год вдвое меньше предусмотрено средств от той суммы, которой требует медицинская система страны.

Медики стоят на Майдане отдельно от малых предпринимателей, которые проводят свой митинг протеста.

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Автор: Виталий Саенко