Ранее журналисты выяснили, что члены семьи Тишлека имеют российские паспорта, а некоторые из них поддерживают кровавую войну, развязанную Россией.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек, которого журналисты заподозрили в связях с Российской Федерацией, написал рапорт об увольнении. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

"Я принял решение написать рапорт об увольнении с должности заместителя председателя Нацполиции по собственному желанию. Подал на подпись руководству. Также жду результатов расследования ГБР, которое, напомню, было начато именно по моему заявлению, и проверки НАПК", - сказал Тишлек.

Впоследствии министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что рапорт об увольнении Тишлека принят.

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"Рапорт Тишлека есть и его принято. Приказ подписал", - сказал он изданию.

Скандал вокруг Тишлека - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Тишлека журналисты заподозрили в связях с Российской Федерацией. Он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря криминальной группировки из Ростова-на-Дону, а у его жены есть паспорт РФ.

В расследовании Bihus.Info отмечалось, что Тишлек всю жизнь проработал в правоохранительных органах Украины, а заместителем руководителя Национальной полиции его назначили весной текущего года.

При этом родственники его жены Александры Бакалай имеют российское гражданство, как и она сама. Кроме того, теща Тишлека поддерживает кровавую войну России против Украины. Несмотря на то, что она живет в России, на нее оформлена квартира в одном из самых дорогих ЖК столицы.

Также сообщалось, что Тишлек арендует жилье у российского бизнесмена и бесплатно "живет" у партнера российского криминального авторитета. Кроме этого, он дружит с идеологом "большого строительства" Юрием Голиком, у которого также временно жил.

Впоследствии журналисты выяснили, что члены семьи Дмитрия Тишлека, который с сентября 2023 года занимает должность заместителя председателя Национальной полиции Украины, имеют российские паспорта, а некоторые из них поддерживают кровавую войну, развязанную Россией.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что по выявленным фактам начато уголовное производство.

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