Участники региональных конкурсов имели возможность встретиться с топ-менеджерами "Метинвеста".

В Мариуполе состоялся первый отборочный этап конкурса рабочих профессий Worldskills при поддержке генерального партнера – группы "Метинвест".

Как рассказал заместитель мэра Мариуполя Александр Кочурин, благодаря конкурсу свои практические навыки могут продемонстрировать школьники и молодые специалисты.

Он поблагодарил, что есть такая возможность для молодых специалистов посоревноваться благодаря организатору – компании "Метинвест".

Во время конкурса преподаватели учреждений профтехобразования в Мариуполе, Кривом Роге и Запорожье принимают участие в конференциях и получают возможность повысить свою квалификацию на предприятиях "Метинвеста".

Также участники региональных конкурсов имели возможность посетить мастер-классы, принять участие в экскурсиях на предприятия и встретиться с топ-менеджерами "Метинвеста".

Worldskills Ukraine, или Олимпийские игры для студентов и работников в возрасте 18-22 года – часть международного конкурса рабочих профессий.

Напомним, группа "Метинвест" за 15 лет работы инвестировала в сферу образования 180 миллионов гривень.

Автор: Иван Бойко