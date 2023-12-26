При этом возможности по приему военнообязанных не утрачены.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отмечает, что недоволен текущей работой территориальных центров комплектования. Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"Что касается территориальных центров комплектования, то по состоянию на сегодняшний день, честно скажу, что работой их я пока недоволен. Соответственно, если бы я был ею доволен, то мы бы сейчас не обсуждали именно вопрос этого законопроекта ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы")", - отметил Залужный.

По его словам, надо понимать, что те, кто работает в ТЦК - это отдельная специальность.

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"За свои 30 лет службы единственное (место), где я не хотел бы служить, это в территориальном центре комплектования. Необходимо иметь определенный набор знаний, навыков, и наиболее главное - набор умений, который позволяет руководителю ТЦК выполнять свои обязанности. Как снаружи, вне ТЦК, так и внутри этого организма. Но по состоянию на сегодня, я хочу сказать, что возможности по приему личного состава в ТЦК мы не потеряли", - сообщил Залужный.

По его убеждению, задача по мобилизации необходимой численности военнообязанных будет выполнена.

"Мы проследили, чтобы те ключевые должности, которые непосредственно работают над организацией этого процесса непосредственно в ТЦК, остались и соответственно продолжили свою работу. Поэтому я думаю, что мы с этой задачей справимся. Что касается непосредственных руководителей скажем так, работа идет дальше, и по состоянию на сейчас, некоторых руководителей мы уже меняем", - подчеркнул Залужный.

В то же время, он убежден, что ТЦК продолжают работать и выполнять свои задачи.

Работа ТЦК в Украине

В Черновцах сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) напали на мужчину. На кадрах видно, что прохожий начал убегать. Работники ТЦК догоняли его и били по рукам прикладами автоматов.

Местные СМИ также отмечают, что инцидент произошел в момент, когда сотрудницы ТЦК пытались вручить мужчине повестку.

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