Все поступления на аспирантуру будут происходить по результатам экзаменов, подобных ВНО, это общенаучный и тест по английскому языку.

Вероятнее всего аспиранты получат отсрочку от армии. Зато в Украине введут аттестацию и вступительные экзамены.

Об этом рассказала народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа в эфире Эспрессо.

"Этот вопрос на самом деле очень болезненный, потому что аспиранты, в частности контрактники, очень увеличились в 2023 году по сравнению с 2021 - это примерно на 10 тысяч. Среди них есть частично люди, которые таким образом хотели получить отсрочку от мобилизации. Очень важно, когда мы подадим эту правку, чтобы все имели равные права и возможности, как за это выразился и омбудсмен, чтобы не было дискриминации, чтобы действительно те люди занимались наукой и их отсрочка была не коррупционная, не за деньги, а имела смысл", - сказала Пипа.

По словам нардепа, в сентябре 2024 года планируется, что все поступления на аспирантуру будут происходить по результатам экзаменов, подобных ВНО, это общенаучный и тест по английскому языку. В то же время все те, кто уже учится на аспирантуре также будут сдавать аттестационные тесты.

"Министерство образования и науки ожидает, что в результате этих экзаменов, тестов треть ушедших заниматься не наукой, а таким образом получить отсрочку отсеется. Ведутся дискуссии и эта норма так, как ее предложил комитет, будет скорее всего принята. Мои прогнозы 99%, что будет принята", - подытожила Пипа.

Мобилизация в Украине

Офицер ВСУ и боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец заявил, что практически все мужчины призывного возраста в Украине должны понимать, что рано или поздно их коснется мобилизация. Он отметил, что некоторые люди остаются на передовой, несмотря на то, что имеют несколько контузий.

"Люди не железные - их нужно менять, им нужно давать время для отдыха. Именно поэтому качественное пополнение ВСУ – это не прихоть украинского командования, а насущная потребность", – подчеркнул он.

В то же время пресс-офицер 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Шрам" считает, что если в ближайшее время вся Украина "не аккумулируется" для выполнения общей цели, то "мы можем проиграть".

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