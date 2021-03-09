Сейчас законопроект дорабатывается, чтобы усилить защиту украинского медиапространства от российской экспансии в сфере информационного и культурного влияния.

В ближайшее время Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на Всеукраинском форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм» в Киеве председатель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информации политики Никита Потураев.

Он отметил, что в настоящее время комитет занимается доработкой положений законопроекта и в ближайшее время будет готов внести его на рассмотрение в сессионный зал.

Также он добавил, что принципиальных нововведений в законопроекте не появится, однако будет усилена защита медийного пространства Украины от информационного и культурного влияния России.

Потураев пояснил, что речь идет не только о недопущении в украинское пространство нарративов наподобие «распятых мальчиков», но и недопущении на украинские телеканалы и в кинотеатры российских телесериалов и художественных фильмов, которые так же транслируют российские нарративы, как и новостные телеканалы.

Кроме того, он добавил, что законопроектом предлагается уравнять в правах и обязанностях все медиа в Украине, как традиционные, так и онлайн-медиа.

Читайте также"Занимались сугубо пропагандой": Данилов о закрытии "медведчуковских" каналов

Законопроект о медиа: что нужно знать

Ранее Потураев отметил, что законопроект о медиа не решит всех проблем в информационной войне России против Украины, поскольку он касается именно медиа и мало касается контента как такового.

По его словам, в законопроекте о медиа есть статья 36, которая ограничивает контент по общепринятым мировым подходам, - речь идет о языке ненависти, порнографии, о преступлениях нацистского и большевистского режимов, а также 9-й раздел, который запрещает адвокацию российской агрессии. Но этот закон в целом не определяет, что такое манипуляция и дезинформация. Поэтому еще должен быть закон о противодействии дезинформации.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тарасу Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк