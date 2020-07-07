Большинство экспертов указывают на отсутствие в законе о языке дискриминации нацменьшинств – судья КСУ

Большая палата Конституционного суда Украины рассматривает дело по конституционному представлению 51 народного депутата о конституционности закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» от 25 апреля 2019 года.

Большинство экспертов предоставили в Конституционный суд Украины выводы, в которых указывают, что закон о функционировании украинского языка как государственного не является дискриминационным в отношении национальных меньшинств.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Палаты КС судья-докладчик по делу о конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного Сергей Головатый зачитал выдержки из выводов некоторых экспертов.

В частности, в заключении Министерства культуры и информационной политики отмечается, что в созданном ЮНЕСКО атласе языков, которым угрожает исчезновение, русский язык не указан.

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В этом заключении отмечается, что концепция "превосходства русского языка и культуры была основана на привитии носителям украинского языка и культуры чувства неполноценности".

Также в заключении напоминается, что были созданы стереотипы о "престижном" и "прогрессивном" русском языке, который якобы превосходит украинский язык как "отсталый, не модный".

Кроме того, в заключении Минкультуры сказано, что наоборот, в Украине часто нарушаются права граждан, которые разговаривают на государственном языке. Эксперты отмечают, что в законе о функционировании украинского языка как государственного нет признаков дискриминации языков национальных меньшинств или коренных народов.

Головатый также процитировал заключение уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, в котором сказано, что в законе "отсутствуют дискриминационные нормы по языковому признаку не только в отношении русскоязычных граждан, но и в отношении других граждан Украины из числа национальных меньшинств".

Кроме того, Головатый прочитал выдержку из заключения Национального института стратегических исследований. Эксперты НИСИ отмечают, что "языковая ситуация в Украине является многокомпонентной с не преодоленными окончательно остатками языковой ситуации времен Советского Союза". При этом отмечается, что языковые проблемы в Украине относятся к "потенциально конфликтогенным, поэтому разработка и внедрение мер языковой политики должны быть особенно взвешенными и сбалансированными".

При этом в заключении НИСИ сказано, что приведенные данные государственной статистики по национальному составу Украины по переписи 2001 года никоим образом нельзя считать "достоверными для современной ситуации так же, как основанные на них аргументы авторов представления" (в Конституционный суд относительно закона о функционировании украинского языка - УНИАН).

Кроме того, Головатый привел цитаты из заключения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в котором отмечается, что авторы представления считают дискриминационной норму закона о том, что одна или несколько дисциплин может преподаваться на государственном языке, английском и других официальных языках Европейского Союза, что является одним из шагов для достижения Украиной геополитической цели по направлению Украины в Евросоюз.

Эксперты КНУ считают, что это положение закона не является дискриминационным, поскольку не предоставляет привилегий носителям этих языков по сравнению с теми, кто использует другие языки, в том числе и русский.

В заключении сказано, что дискриминация по языковому признаку в законе отсутствует.

Также Головатый процитировал выдержку из заключения Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, в котором отмечается, что статьи закона, которые касаются языка печатных СМИ, не являются дискриминационными.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 16 июля он вступил в силу.

21 июня 2019 года в Конституционный суд Украины поступило представление 51 народного депутата о конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.

Авторы ходатайства утверждают, что закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку, по их убеждению, направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам. Также народные депутаты считают, что законом нарушены конституционные права граждан, а именно: право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины, а также сужено содержание и объем существующих прав и свобод.

Народные депутаты также убеждены, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов.

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