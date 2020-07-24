СБУ усилила меры безопасности в Киеве после захвата заложников в Луцке

Решено установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз.

Служба безопасности Украины усилила меры безопасности в Киеве после захвата террористом заложников в Луцке.

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Как говорится в заявлении СБУ, принимаются все необходимые меры для сохранения спокойствия и порядка как в Киеве, так и в других регионах страны.

В частности, как отметил начальник киевского городского и областного управления СБУ полковник Олег Головаш, происходит постоянная координация между Службой безопасности, коллегами из других правоохранительных органов и местной властью.

«Конечно, мы обращаем особое внимание на безопасность в столичном регионе независимо от заявлений любых политических сил или представителей местных властей. Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над безопасностью в столице является обычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество», - отметил он.

Головаш сообщил, что после событий в Луцке Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный «желтый» уровень террористических угроз в регионе.

Кроме того, решено ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона. Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Вечером все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

23 июля суд избрал Кривошу меру пресечения в виде ареста без права внесения залога. Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и содержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147 ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины). В суде Кривош назвал свой поступок перфомансом.

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