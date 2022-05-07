Кроме этого, во время военного положения правоохранителям разрешили проводить ночные обыски в отсутствие понятых.

В Украине вступили в силу изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым втрое увеличили возможный срок задержания граждан без решения суда.

Как предусматривает закон 2201-IX, который был принят Верховной Радой 14 апреля и вступил в силу в мае, срок задержания лица без постановления следственного судьи, суда или постановления руководителя органа прокуратуры во время действия военного положения не может превышать 216 часов или же 9 суток.

"Задержанное без определения следственного судьи, суда или постановления руководителя органа прокуратуры во время действия военного положения лицо не позднее двухсот шестнадцати часов с момента задержания должно быть освобождено или доставлено к следственному судье, в суд или к руководителю органа прокуратуры для рассмотрения ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в законе.

До внесения изменений задержание лица без решения суда было возможным на срок, не превышающий 72 часа (3 суток).

Кроме этого, правоохранителям разрешили проводить ночные (с 22 до 06 часов) обыски в отсутствие понятых.

"При проведении обыска или осмотра жилья или иного владения лица, обыска лица, если привлечение понятых объективно невозможно или связано с потенциальной опасностью для их жизни или здоровья, соответствующие следственные (розыскные) действия проводятся без привлечения понятых. В таком случае ход и результаты проведения обыска ... фиксируются доступными техническими средствами путем осуществления непрерывной видеозаписи", - говорится в законе.

Как писал УНИАН, в Киеве открыто производство против мужчины, который звонил на "горячую" линию Фонда гарантирования вкладов физических лиц и оправдывал войну РФ против Украины.

А в Одесской области задержан прихвостень оккупантов, который передавал врагу информацию об украинских военных.

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