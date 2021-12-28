Украинские граждане десятилетие ждали закон Об обороте оружия, который должен урегулировать вопросы выдачи и регистрации огнестрельного оружия, создания реестра законного огнестрельного оружия, а также внедрения качественного сервисного порядка его приобретения.

Украинское общество, мол, "психологически не готово к владению огнестрельным оружием". Так ли это на самом деле?

Ранее такие инициативы неоднократно отклонялись. Поэтому Украина сегодня едва ли не единственная страна Европы, в которой нет закона, обусловливающего контроль за оборотом личного огнестрельного оружия. То есть, мы остаемся "охотничьей страной", а наши западные соседи ушли в этом вопросе далеко вперед.

Одна из самых распространенных причин отклонения законодательства об оружии любой властью в Украине была мысль о том, что украинское общество, мол, "психологически не готово к владению огнестрельным оружием". Так ли это на самом деле? Разберем некоторые мифы.

Одно из самых распространенных мнений противников закона о личном огнестрельном оружии заключается в том, что преступники, мол, получат к нему беспрепятственный доступ. Откровенно скажу: у преступников и так есть оружие. Они уже на шаг впереди от гражданского населения, которое не защищено, потому что преступники ни у кого не спрашивают разрешения на приобретение оружия для осуществления своей деятельности. Для человека с дурными намерениями приобрести на черном рынке пистолет - не такая уж и сложная задача. Но скажу так: остановить преступника с оружием может только другой вооруженный человек. Это факт. Другие варианты обычно малоэффективны.

Также довольно часто звучат опасения относительно того, что "наркоманы, алкоголики, психически больные" тоже получат доступ к огнестрельному оружию, а это, мол, приведет к позорным вещам в обществе. Как этого избежать? Ответ прост: разработать систему разрешений таким образом, чтобы максимально вычеркнуть эти вещи. Речь идет о предварительных психологические обследования граждан, которые собираются покупать собственное огнестрельное оружие, их тестирование, о цифровизации и общих базах данных, на сегодня уже внедряемых, которых позволяют заглянуть в биографию человека.

Оружие - это товар, который имеет свою цену, и я скажу сразу - это будет не малая цена.

Еще один распространенный страх - что "мажоры" и депутаты (вроде Кивы) получат доступ к огнестрельному оружию. Но факт - у них и так уже есть то огнестрельное оружие. Хотя, как показывает практика, его можно конфисковать (опять же, как в случае с Кивою).

Также довольно распространено мнение: если этот закон будет введен, сразу же начнется массовая раздача огнестрельного оружия населению. Однако, как выразились мои друзья, это так же бессмысленно, как и то, что закон об образовании означает массовую раздачу дипломов.

Оружие - это товар, который имеет свою цену, и я скажу сразу - это будет не малая цена. Можно посмотреть, сколько сегодня стоит гладкоствольное и нарезное охотничье оружие и примерно представить ценовые пределы. Но в этом есть и позитив - дополнительные рабочие места, поступления в бюджет, создание соответствующей инфраструктуры. Откроются дополнительные бизнес-перспективы для тех, кто занимается "тюнингом" и кастомизацией оружия, а это, в свою очередь, подтолкнет и развитие культуры обращения с огнестрельным оружием. То есть для государства это только позитив.

Но самое распространенное мнение - украинское общество не готово к владению огнестрельным оружием в быту. Мол, в случае принятия законодательства об обороте оружия, мы превратимся в Чикаго – с кровопролитием и массовыми расстрелами. Но здесь стоит обратить внимание на несколько факторов.

Культура поведения с оружием не возникает из вакуума.

Во-первых, следует чаще читать новости, ведь у нас сегодня и так время от времени стреляют. И, как правило, в безоружных людей. А что касается массовых расстрелов, то, по этой логике, в Украине уже давно должны были бы происходить, исходя из того количества охотничьего оружия, что уже есть на руках у населения. Но даже в США массовые расстрелы - это незаурядное событие, поэтому не стоит преувеличивать такие вещи.

Во-вторых, культура поведения с оружием не возникает из вакуума. Культура вождения автомобиля началась в Украине с принятием закона о правилах дорожного движения и с тех пор постоянно совершенствуется. То же – с культурой владения и пользования оружием. Ведь это предусматривает и создание учебных центров и частных тиров, и инструкторской инфраструктуры и спроса в целом, который потянет за собой разработку множества интересных бизнес-перспектив и для производителей оружия, так и для пользователей. Это - создание огромного количества контента, который бы формировал правильное и ответственное отношение граждан к владению оружием. Например, как на моем ютуб-канале.

В комплексе все эти факторы будут способствовать распространению и совершенствованию культуры поведения с оружием. Более того, эта культура уже развивается, ведь восьмой год боевых действий на востоке так или иначе создал соответствующий культурный спрос в нашем обществе. Государству лишь следует помочь - подтолкнуть в верном направлении.

Поэтому, по моему - владельца личного огнестрельного оружия - мнению, закону об оружии в Украине уже давно пришли время, а тем более в воюющей стране. В руках адекватного, сознательного, патриотически настроенного человека огнестрельное оружие всегда будет верным компаньоном и защитником. И самым главным фактором сдерживания для преступника.

Иван Миропольский, полковник, командир бригады быстрого реагирования НГУ