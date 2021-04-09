Кроме того, за последнюю неделю в столице родилось 575 младенцев.

В Киеве за последнюю неделю обручились 274 пары. А развелась - 51 семья. Всего с начала года в Киеве взяли брак 4308 пар. Расстались же – 876.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 9 апреля.

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"По сравнению с прошлым годом, за этот период количество зарегистрированных браков в столице увеличилось на 18%. Количество разводов - уменьшилось на 15%. Поддерживайте друг друга! Берегите себя и своих близких! Мы все преодолеем – если будем сознательными и сильными!"- подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева добавил, что за последнюю неделю в столице родилось 575 младенцев.

"За последнюю неделю в столичных роддомах родилось 575 младенцев: 307 мальчиков и 268 девочек. Среди них - 11 двоен. Всего с начала этого года в столице появились на свет 6478 детей: 3360 мальчиков и 3118 девочек. Среди них – 116 двоен и одна тройня", - сообщил Кличко.

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Автор: Виктория Гордиенко