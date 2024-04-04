В случае внесения залога на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности.

За подозреваемого в завладении 94,8 млн грн "Укрзализныци" при закупке трансформаторов во время военного положения, которому сегодня была избрана мера пресечения, внесли залог в размере 30 миллионов гривен.

Это УНИАН подтвердила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

"Подтверждаю - за подозреваемого по делу о закупке "Укрзализныци" внесли залог", - сказала представительница ВАКС.

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Относительно того, уже освобожден ли фигурант из-под стражи, Чемерис отметила, что это вопрос к заведению содержания.

"Мы принимаем средства и выдаем справку (о внесенном залоге)", - уточнила она.

Дело Шилы - что известно

Сегодня в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили, что для бывшего советника Офиса президента, руководителя организованной преступной группы, причастной к завладению 94,8 млн грн средств "Укрзализныци", суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. В сообщении не называется фамилия советника, но по информации источников УНИАН, речь идет об Артеме Шило.

В САП отметили, что 4 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию их прокурора и применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

Суд определил срок действия меры пресечения - до 31 мая включительно. В случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

2-3 апреля под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 7 участникам организованной группы, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время военного положения. В их числе руководитель организованной группы, экс-советник Офиса президента Украины, а в дальнейшем - сотрудник Службы безопасности Украины.

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