Финская сауна стала нематериальным культурно наследием человечества / иллюстрация REUTERS

Финская сауна 17 декабря 2020 года была официально внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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Как говорится в сюжете ТСН, это первая финская традиция, попавшая в мировое нематериальное наследие.

Сауна в Финляндии - это неотъемлемая часть местной культуры. В стране с населением 5,5 миллионов жителей насчитывается более 3 миллионов саун. Основное отличие финской сауны - сухой и очень горячий воздух, который может прогреваться до 160 градусов Цельсия.

Отметим, что, согласно Wikipedia, нематериальное культурное наследие - это концепция, предложенная в 1990-х годах как аналог мировому наследию ЮНЕСКО, где основное внимание уделяется материальной культуре.

В частности, к нематериальному культурному наследию человечества занесены и четыре украинские традиции:

  • Петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества (2013).
  • Казацкие песни Днепропетровщины (2016).
  • Традиция косовской расписной керамики (2019)
  • Национальный крымскотатарский орнамент Орьнек (2020).

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Автор: Марина Григоренко