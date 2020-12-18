Финская сауна 17 декабря 2020 года была официально внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
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Как говорится в сюжете ТСН, это первая финская традиция, попавшая в мировое нематериальное наследие.
Сауна в Финляндии - это неотъемлемая часть местной культуры. В стране с населением 5,5 миллионов жителей насчитывается более 3 миллионов саун. Основное отличие финской сауны - сухой и очень горячий воздух, который может прогреваться до 160 градусов Цельсия.
Отметим, что, согласно Wikipedia, нематериальное культурное наследие - это концепция, предложенная в 1990-х годах как аналог мировому наследию ЮНЕСКО, где основное внимание уделяется материальной культуре.
В частности, к нематериальному культурному наследию человечества занесены и четыре украинские традиции:
- Петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества (2013).
- Казацкие песни Днепропетровщины (2016).
- Традиция косовской расписной керамики (2019)
- Национальный крымскотатарский орнамент Орьнек (2020).
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