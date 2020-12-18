Это первая финская традиция, попавшая в мировое нематериальное наследие ЮНЕСКО.

Финская сауна 17 декабря 2020 года была официально внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Читайте такжеЧернобыльский комплекс предлагают внести в список наследия ЮНЕСКО

Как говорится в сюжете ТСН, это первая финская традиция, попавшая в мировое нематериальное наследие.

Сауна в Финляндии - это неотъемлемая часть местной культуры. В стране с населением 5,5 миллионов жителей насчитывается более 3 миллионов саун. Основное отличие финской сауны - сухой и очень горячий воздух, который может прогреваться до 160 градусов Цельсия.

Отметим, что, согласно Wikipedia, нематериальное культурное наследие - это концепция, предложенная в 1990-х годах как аналог мировому наследию ЮНЕСКО, где основное внимание уделяется материальной культуре.

В частности, к нематериальному культурному наследию человечества занесены и четыре украинские традиции:

Петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества (2013).

Казацкие песни Днепропетровщины (2016).

Традиция косовской расписной керамики (2019)

Национальный крымскотатарский орнамент Орьнек (2020).

Другие интересные новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко