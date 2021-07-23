Округлившийся животик бывшего пресс-секретаря Зеленского вызвал бурные обсуждения.

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского отреагировала на слухи о своей "беременности". Юлии Мендель уже во второй раз приписывают ожидание ребенка.

Своим ответом на слухи она поделилась в переписке с журналистами изданиями "Сегодня".

На видео с интервью Мендель для Рамины Эсхакзай в программе "Ходят слухи" пользователи заметили якобы округлившийся животик. Из-за этого в сети начали активно распространяться версии о том, что бывшая пресс-секретарь Зеленского находится в "интересном" положении и ждет ребенка.

"Да ладно! Опять?" – ответила Мендель на вопрос об очередной "беременности", добавив смеющиеся эмодзи.

Читайте также12 моряков РФ пытались попасть в Украину по паспортам оккупированного Крыма (фото)Так, слухи о том, что бывший спикер президента ждет ребенка, снова оказались неправдивыми. В комментариях пользователи отмечают, что Мендель могла попросту "плотно покушать" перед интервью, за счет чего у нее немного округлился живот.

"Беременность" Мендель, что известно о слухах - справка УНИАН

В июле прошлого года в сети начали массово появляться слухи о том, Юлия Мендель беременна. Российские пропагандисты, преследуя цель дискредитировать Владимира Зеленского, распространяли фейки о том, что спикер ждет ребенка от президента Украины.

Слухи о "беременности" от Зеленского также распространял основатель политического движения в поддержку Порошенко "25%", журналист Роман Реведжук.

А о возможном романе между президентом и Мендель заявлял экс-лидер партии "5.10" Геннадий Балашов.

Читайте такжеЗеленский наградил 12-летнюю девочку, которая спасла четырех детей от наводнения на Закарпатье11 июля 2021 года Юлия Мендель официально опровергла все слухи и призвала украинцев не верить фейкам.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Мендель раскрыла детали начального этапа работы на Банковой. По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, ей "запрещали говорить о Крыме".

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Автор: Полина Кузенко