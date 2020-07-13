Разумков назвал дату рассмотрения законопроекта об обучении на украинском языке в учебных заведениях

Ранее говорилось о том, что законопроект будет рассматриваться 16 июля, когда в парламенте запланировано торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что законопроект об обучении на украинском языке в учебных заведениях может быть рассмотрен в пятницу, 17 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о заседании ВР 16 июля и намерениях рассмотреть в этот день соответствующий законопроект.

"Я думаю, что этот законопроект будет рассмотрен... Он будет рассмотрен в пятницу. Я могу ошибаться, но, скорее всего, это будет именно так. По меньшей мере, он будет стоять в повестке дня на пятницу", - отметил Разумков.

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Как сообщал УНИАН, 18 марта Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике принял решение отложить рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении на государством языке в учебных заведениях" (№2362).

В ходе заседания члены комитета заслушали представителя Министерства образования, которая сообщила, что Минобразования не поддерживает принятие законопроекта №2362.

В то время председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко объяснил, что рассмотрение законопроекта именно сейчас обусловлено тем, что начинается процесс подготовки к печати учебников.

Вместе с тем он отметил, что вопрос законопроекта очень чувствительный. "Мы в комитете начали подготовку к экспертным круглым столам, к сожалению, сейчас их отложили, поскольку карантин. Если мы хотим иметь единство в стране, то мы должны переходить на язык диалога, а не на язык ненависти и слышать точку зрения друг друга", - добавил Ткаченко.

Подытоживая обсуждение, Ткаченко предложил отложить принятие решения по законопроекту №2362, обосновывая это необходимостью проведения дополнительных консультаций, в том числе, сколько будет стоить принятие такого закона для государственного бюджета.

3 июля ВР решила провести торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины в 16:00 16 июля. В постановлении отмечается, что 16 июля 2020 года исполняется 30 лет со времени принятия Верховной Радой Украинской ССР Декларации о государственном суверенитете Украины. Также предусмотрено учредить награду Верховной Рады - "30 лет Декларации о государственном суверенитете Украины".

Сегодня, 13 июля, во фракции "Европейская солидарность" отметили, что считают цинизмом рассматривать законопроект об обучении на украинском языке в учебных заведениях в день 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

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Председатель Комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что фракция "Слуга народа" предлагает в четверг, 16 июля, рассмотреть законопроект народного депутата Максима Бужанского "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении на государственным языке в заведениях образования "(№2362).

Она подчеркнула, что этот вопрос поставлен на четверг, когда должно проходить торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

В ответ председатель ВР Дмитрий Разумков отметил, что сегодня, когда первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил рассмотреть этот законопроект в четверг, ни один из руководителей фракций не выступили против этого предложения, так и не было голосования относительно того, включать ли его к рассмотрению 16 июля.

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