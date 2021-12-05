54-летний телеведущий и журналист Дмитрий Гордон обнародовал в своем инста-блоге фотографию, которая была сделана в далеком 1990 году.
Если сейчас Дмитрий полностью лысый, то более 30 лет назад он носил густые волосы. При этом черты лица никак не изменились.
Читайте такжеПобедитель "Танцев со звездами" признался в измене жене с партнершей"1990 год, Тбилиси. Хорошего воскресенья!", - подписал архивное фото ведущий.
Поклонники отметили, что Гордон как был красавчиком, так и остался: "Я думала, что я самая красивая, а оказывается - вы", "Дмитрий, вы еще молод?", "Молод и красив", "Дмитрий, какие брови шикарные", "Ох уж этот взгляд", "Какой красивый", "Молодой и еще горячий", "Дмитрий, вы за 30 лет совершенно не изменились".
Напомним, ранее жена Дмитрия Гордона, Алеся Бацман, в секси-образе засветилась в компании шестерых его детей.
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