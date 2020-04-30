Рада продлила на полгода работу комиссии, расследующей взрывы на складах боеприпасов

Комиссия отвергает версию о подрыве складов в Балаклее с помощью беспилотника, а склоняется к версии о подрыве изнутри.

Верховная Рада приняла к сведению отчет Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская область), Калиновке (Винницкая область), Балаклее (Харьковская область), Сватово (Луганская область), Кривом Роге (Днепропетровская область) в период с 2014 по 2018 годы (№ 3384).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 332 народных депутата из 378 зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено принять к сведению отчет ВСК и с целью дальнейшего расследования сведений относительно фактов пожаров (взрывов) на складах боеприпасов с 2014 по 2018 годы продлить работу комиссии на 6 месяцев.

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Офису генерального прокурора рекомендуется принять меры реагирования по фактам, приведенным в предыдущем отчете Временной следственной комиссии.

Отчет ВСК о выполненной работе предусматривается заслушать на пленарном заседании Верховной Рады до 29 октября.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

В отчете сказано, что, принимая во внимание, что арсенал в Балаклее был самым мощным в Восточной Европе, а в результате взрывов уничтожено более 91% боеприпасов и военного имущества, что хранилось, на общую сумму балансовой стоимости свыше 12 млрд грн, то работа комиссии была начата именно по расследованию обстоятельств взрывов на 65-м арсенале ГРАУ ВСУ 23 марта 2017 года.

Комиссия 17 января 2020 года заслушала информацию начальника следственного отдела УСБУ в Харьковской области относительно состояния расследования соответствующего уголовного производства. "Согласно его информации, основной версией взрывов, имевших место на технической территории воинской части А1352, является атака беспилотного летательного аппарата одного из штабелей хранения боеприпасов с последующим разлетом ракет с этого штабеля по других хранилищах, где размещались снаряды и ракеты", - заявляют в ВСК.

Однако на заседании комиссии 17 января был заслушан и директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса профессора Александра Клюева, который с применением фотоматериалов подробно объяснил, что причиной первых взрывов на технической территории 65-го арсенала ГРАУ ВСУ в Балаклее был подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва заглубленных в грунт взрывчатых веществ, что достоверно было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия.

Техническая территория арсенала после ликвидации пожара насчитывала до 10 воронок, тождественных месту первых взрывов, что могло свидетельствовать об аналогичном характере укладки взрывчатых веществ.

Также комиссия установила, что сами материалы уголовного производства содержат объективные сведения, свидетельствующие об отсутствии в момент взрывов никаких летательных аппаратов в районе Балаклеи, а также другие факты, которые обоснованно ставят под сомнение выводы о применении беспилотных летательных аппаратов для подрыва арсенала.

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17 января комиссия приняла решение с целью объективного установления обстоятельств происшествия обратиться в Офис генерального прокурора относительно решения вопроса о поручении осуществления досудебного расследования уголовного производства другому органу досудебного расследования. Однако эта просьба удовлетворена не была.

ВСК приняла решение о назначении комплексной судебной военной, взрывотехнической и пожаротехнической экспертизы, выполнение которой было поручено экспертам института им. Бокариуса.

Согласно заключению экспертов, воронка на площадке открытого хранения арсенала № 69 на технической территории 65-го арсенала образовалась вследствие фугасного действия направленного взрыва заглубленного в грунт заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которой входили тринитротолуол (тротил), гексоген, тетранитропентаеритрит (ТЭН), что является характерным для взрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия.

"В настоящее время у комиссии есть основания полагать, что подрыв крупнейшего арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожено боеприпасов и военного имущества более чем на 12 млрд грн, нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог иметь место за умышленные спланированные действия виновных лиц, которые действовали в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ГРАУ ВСУ", - говорится в заключении ВСК.