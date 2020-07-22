КСУ рассмотрит конституционность закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде"

49 народных депутатов считают данный закон неконституционным в целом.

В Конституционный суд поступило представление 49 народных депутатов о конституционности закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде».

Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

«Субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный суд с ходатайством признать закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде» от 7 июня 2018 года № 2447-VIII таким, что не соответствует Конституции Украины», - говорится в сообщении.

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Народные депутаты Украины считают данный закон неконституционным в целом. «...ключевые положения этого нормативно-правового акта (о статусе, полномочиях Высшего антикоррупционного суда, определении количества судей этого суда и требованиях к кандидатам на должность судьи, процедурах проведения конкурса и т.п.) имеют явные (очевидные) признаки несоответствия Основному закону Украины, и без которых закон № 2447 нельзя применять вообще», - говорится в представлении.

Среди народных депутатов, которые обратились в КСУ, Василий Нимченко, Анатолий Бурмич, Наталья Приходько, которых авторы представления просят привлечь к рассмотрению данного дела в качестве уполномоченных представителей всех 49 народных депутатов.

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