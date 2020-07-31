На выборах в США впервые можно будет проголосовать на украинском языке

Украинский язык будет доступен на выборах всех уровней.

На выборах в США в этом году впервые можно будет проголосовать на украинском языке.

Такую возможность получили избиратели в округе Кук в штате Иллинойс, куда входит город Чикаго и его пригороды. Решение приняли в администрации округа, пишетГолос Америки.

Украинский язык будет доступен в течение всех этапов, на выборах всех уровней: как президентских, так и местных и в Конгресс.

"Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать. Также будут таблички с указательными знаками на избирательных участках - вход, выход, куда идти. То есть весь процесс выборов будет переведен на украинский язык. И это действительно историческое решение и большое достижение для всего украинского общества", - рассказала защитница украинского языка в округе Кук Мила Луговая.

Кроме украинского, избирательный процесс также сделают доступным на 12 разных языках, в том числе польском и русском. По словам Милы Луговой, американские политики заинтересованы в таком расширении также, ведь это дает им доступ к тем людям, которые не владеют свободно английским, и не разбираются в избирательном процессе.

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"Если абсолютно весь процесс перевести на украинский - скажем, программы кандидатов, если объяснить, кто избирается, какие функции будет этот человек выполнять, какие функции предусматривает эта должность, то люди будут выбирать более вдумчиво и осознанно. Следовательно, будут больше заинтересованы в выборах - ведь когда ты понимаешь, что для тебя сделали шаг навстречу и перешли на твою родной язык, это вызывает и благодарность, и интерес к этому процессу ", - рассказала Луговая.

Переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские активисты его еще раз проверят на соответствие.

"Каждое слово очень важно, и некоторые слова имеют двойные значения. И если человек проголосовал затем обратится и скажет, что он это слово неправильно понял, соответственно бюллетень и голос этого человека может быть признан недействительным", - говорит Луговая.

Округ Кук в штате Иллинойс - первый в США, который добавил украинский язык в избирательный процесс. В Чикаго проживает более 46 000 украинцев.

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