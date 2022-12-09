По словам матери, писателя "сдали" российским захватчикам односельчане.

В Харькове на днях похоронили 49-летнего украинского писателя Владимира Вакуленко. Его тело нашли в братской могиле под Изюмом после похищения российскими оккупантами.

Мама погибшего говорит, что ее сына россиянам сдали односельчане, сообщает "Обозреватель". По словам женщины, сейчас этих предателей нет в селе.

Вакуленко после начала полномасштабного вторжения России решил никуда не бежать из своего родного села Капитоловка на Харьковщине, не боясь, что за него могут "взяться" оккупанты за его проукраинскую позицию.

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Россияне наведывались после того, как зашли в село, к Вакуленко дважды. Впервые 22 марта они забрали Володю вместе с 14-летним сыном, вечером в тот же день отпустили.

24 марта Вакуленко забрали из дома в тапочках и старом свитере, больше живым его никто не видел. Мать писателя сейчас говорит:

"Я точно знаю, кто из местных жителей выдал моего сына. Сейчас этого человека в селе нет, куда-то уехал. Но не только он был стукачом. Недели через две-три после того, как Володю отвели, в дом снова пришли двое военных. Их привел уже другой житель деревни, они тоже хотели забрать моего сына. Где сейчас этот предатель, я тоже не знаю".

Кто такой Владимир Вакуленко

Владимир Вакуленко - автор 13 книг, среди них сборники детских стихов, которые он посвятил своему сыну Виталию, страдающему от аутичного расстройства.

Писатель известен своей проукраинской позицией, он - участник Революции Достоинства, во время которой он был ранен "титушками" в Мариинском парке.

Он был отмечен наградой "Серебряный трезубец". Также Владимир - лауреат Международного конкурса "Коронация слова".

50-летний писатель Владимир Вакуленко исчез на родной Харьковщине в марте 2022 года во время оккупации. Позже стало известно, что его тело после похищения россиянами нашли в братской могиле в Изюме.

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