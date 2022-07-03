Законодательно места вручения повесток в Украине не регламентируются.

В Украине юридически не закреплены требования относительно места вручения повестки военнообязанным.

Об этом сообщил "РБК-Украина" адвокат юридической консалтинговой компании "Де-юре" Юрий Сергиенко.

"Поэтому, когда человеку вручают с соблюдением всех других требований законодательства повестку на улице, блокпосте, в супермаркете, отеле, санатории или любом другом месте, это соответствует закону", - поясняет эксперт.

Он подтверждает, что повестку можно получить даже во время отдыха или лечения в гостинице, к примеру, на западе Украины. Если военнообязанный столкнулся с подобной ситуацией, юрист советует следующий порядок действий:

выяснить должности и полномочия лиц, которые пытаются вручить повестку;

выяснить наличие у лиц, надлежащим образом заранее оформленных на ваше имя повесток;

фиксировать все происходящее собственными техническими средствами;

принять повестку или отказаться от ее принятия (это в целом не имеет существенного значения);

явиться в территориальный центр комплектования или выяснить наличие уважительных причин относительно неявки по повестке и сообщить об этом ТЦК заказной почтой с добавлением копий документов;

при отсутствии уважительных причин принять решение о явке или неявке в территориальный центр комплектования с учетом нарушений законодательства при вручении повестки, возможности уплаты штрафа, личного отношения к ситуации и тому подобное.

Ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

Также УНИАН сообщал, что в Сухопутных войсках ВСУ рассказали: практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.