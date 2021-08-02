Женщина уже вышла из комы после страшной аварии и дышит самостоятельно.

В Днепре очнулась женщина, которую в начале июля трижды переехал на машине ее сожитель. Травмы были очень тяжелые. Врачи воздерживались от любых прогнозов, но сейчас пациентка уже самостоятельно дышит.

Как говорится в сюжете ТСН, чтобы 44-летняя Виктория смогла дышать без помощи боролись сразу 3 бригады врачей: анестезиологи, хирурги и травматологи. Несколько недель женщина провела в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние ее было очень тяжелое.

"Многочасовое вмешательство было проведено в день госпитализации по неотложным показаниям. А вчера, когда состояние ее стабилизировалось уже врачи-травматологи прооперировали ей перелом плечевой кости", - рассказал заместитель директора по оказанию экстренной медицинской помощи ОКБ им. Мечникова Александр Толубаев.

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Женщина попала в больницу в начале июля. Ее сбил легковой автомобиль на окраине Днепра, протащил по асфальту несколько метров, сдал назад и снова переехал. Свидетели аварии говорят, водитель целенаправленно пытался убить Викторию.

В больницу женщину доставили уже в состоянии комы.

"У нее была тяжелая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки с переломом нескольких ребер, пневметорекс, травма брюшной полости с разрывом печени", - добавляют врачи.

Тем временем полиция нашла машину, которая исчезла сразу после наезда, в двух кварталах - с окровавленным колесом и следами от удара на капоте. Обидчика правоохранители разыскали за 2 суток и выяснили, что за неделю до этого он поссорился с потерпевшей.

"К указанному преступлению причастен 47-летний бывший сожитель женщины. 8 июля Индустриальный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", - отметили в Нацполиции.

Известно, что задержанный уже был ранее судим. За покушение на убийство ему грозит 15 лет заключения.

Сама же Виктория в больнице задержится еще надолго. Ведь, кроме физической, у женщины еще и сильная психологическая травма. Поэтому впереди у нее длительная реабилитация.

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Автор: Григорий Бондарь