В пункт пропуска "Тиса" прибыли сотрудники СБУ, которые подтвердили, что Пята является их бывшим сотрудником.

Генерал СБУ Леонид Пята предоставил на границе "левую" справку о непригодности к военной службе.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Телеграм-канале. По его данным, сегодня в 13:40 на выезд из Украины генерал Леонид Пята ехал в Евросоюз на "Мерседесе" АА8888ТМ через КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе.

"Генерал Леонид Пята, 18.06.1967 года рождения. Как основание освобождения от призыва предоставил: справку ВЛК о непригодности выд. РТЦК и СП г. Днепр. Временное удостоверение военнообязанного №1103 где указано, что лицо исключено из войск. учета на основании ВЛК, также указано в/зв. - "солдат", состав - "рядовой". В ходе проверки документов возникли сомнения в подлинности предоставленных документов", - отметил журналист.

По результатам проверки офицером ГОРВ и ВВБ по интернет ресурсам в отношении Пята Леонида стало известно, что он является бывшим офицером СБУ, а именно отставным генералом СБУ, работал в ГЗНД СБУ г. Киев.

"Оказалось, что данные о воинском звании и составе не соответствуют действительности. В пункт пропуска "Тиса" прибыли сотрудники ВБ УСБУ, которые подтверждают, что он является их бывшим сотрудником", - сообщил журналист.

Вас также могут заинтересовать новости: