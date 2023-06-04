Он говорит, что на данный момент это очень сложный вопрос.

В Киеве недавно произошла трагедия из-за очень быстрого подлета российской ракеты, тогда погибли люди, которые не успели попасть в закрытое укрытие. Поэтому ведущая 1+1 Маричка Падалко спросила у военного эксперта Александра Коваленко, понимают ли наши мониторинговые службы, которые оповещают о сигнале воздушной тревоги, о какой ракете идет речь, есть ли возможность предупреждать людей, сколько у них есть времени до подлета цели.

Коваленко ответил, что иногда вы и в самом деле можете не успеть пойти в бомбоубежище. Например, если речь идет о пусках российских Х-101,то люди имеют в запасе аж 1-1, 5 часа, чтобы найти укрытие. "Калибры", например, очень редко РФ запускает по Киеву, удар в основном направлен на южные области.

У эксперта спросили, а может ли израильская система оповещения, которую тестируют в Киеве, распознавать, какая ракета летит. Чтобы украинцев могли предупредить о запасе времени, которое у них есть для поиска укрытия.

"Здесь много факторов... Мы сейчас говорим о том, есть ли у вас время спуститься в бомбоубежище. Но если вы не спуститесь в бомбоубежище, а в ваш дом попадет ракета, которую не успели перехватить силы ПВО... А если вы будете в бомбоубежище, вы спасете свою жизнь и жизнь своих близких. С другой стороны, есть риск падения обломков, и если вы находитесь на улице, есть угроза для вас... Поэтому это достаточно серьезная дилемма - делать выводы и выбор", - подчеркнул Коваленко.

Россия атаковала Киев 1 июня 2023 года

1 июня ночью Россия ударила по Киеву, запустив 10 ракет "Искандер". Все цели были уничтожены украинской ПВО, но в результате падения обломков есть жертвы. Все они - в Деснянском районе столицы.

Речь идет о трех жертвах - матери, ее ребенке и еще одной женщине. Они хотели попасть в закрытое укрытие, в этот момент прилетели обломки.

Из-за трагедии в Киеве прошел суд над четырьмя обвиняемыми, только охранник больницы, в которой было закрыто укрытие, признал свою вину.

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