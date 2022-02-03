Трудовая миграция - актуальная для многих украинцев тема. И, несмотря на то, что с 2014 года трудовые мигранты из Украины переориентировались с России на Европу, некоторые все же выбирают работу в РФ. На днях на одном из украинских телеканалов был сюжет, в котором украинка из пограничного городка на северо-востоке Украины рассказывала, что большинство ее соседей не только отдают предпочтение российским телепередачам, но и, в основном, работают в России.

С одной стороны, нет ничего плохого в том, что украинцы не против подзаработать за границей. С другой, ездить зарабатывать деньги в Россию, которая из налогов, удержанных с ваших зарплат, финансирует свою армию — не лучший сценарий для украинцев. И речь не только о некоторых "звездах", которые открыто выступают в РФ, мол, творчество вне политики. К сожалению, такой выбор делают довольно много рядовых граждан.

РФ на пятом месте среди стран, которые чаще всего посещают украинцы

Учитывая, что украинские рекрутинговые компании официально не трудоустраивают в РФ, статистику трудовой миграции на восток трудно исследовать. Впрочем, по данным пограничной службы Украины, в прошлом году количество поездок в Россию уменьшилось на 12%. РФ на пятом месте среди стран, которые чаще всего посещают украинцы. Поэтому нельзя исключать, что из 918 тысяч случаев пересечения границы с Россией в 2021 году, часть украинцев выезжали для работы. Однако стоит отметить, что наиболее массово выезжают в Россию жители Крыма, Луганска и Донецка. Вероятно, несмотря на восемь лет российской оккупации, они посещают страну-агрессора, ориентируясь на свои политические взгляды.

Кстати, и до 2014 года на заработки в Россию преимущественно ездили украинцы с юга и востока Украины. И массовый поток был в крупные города - Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Брянск и др. Тогда преимущество РФ было в открытых для украинцев границах, ведь с ЕС в то время действовал визовый режим. Кроме того, способствовало отсутствие языкового барьера и более высокие, по сравнению с Украиной, зарплаты.

Но действительно ли в России сейчас можно заработать? Минимальная зарплата в России в 2022 году - 13890 руб., это 5088 грн. В Украине – 6500 грн, в Польше - 3010 злотых – 20668 грн (без вычета налогов). Учитывая, что трудовые мигранты рассчитывают получать, минимум, 20 тысяч гривень в месяц, то российский курс для этого крайне невыгоден. Чтобы иметь такой доход, в России надо иметь работу с вознаграждением в 55 тыс. рублей.

Украинцы могут испытывать в РФ психологическое давление и физическую угрозу

Но, кроме финансовой составляющей, стоит обращать внимание и на другие факторы. Единственный аккредитованный в Москве украинский журналист Роман Цимбалюк был вынужден оставить работу в России и вернуться в Украину из-за угрозы безосновательного уголовного преследования. Существует большая вероятность, что и другие украинцы могут испытывать в РФ психологическое давление и физическую угрозу. Более того, учитывая напряженные отношения России и Украины, в РФ нельзя почувствовать защищенность трудовым правом, а услуги украинского консульства, несмотря на желание дипломатов помочь в случае, если украинцы попадают в затруднительное положение, могут быть неэффективны. Поэтому, если кто-то решается ехать на заработки в Россию, стоит понимать, что это - на свой страх и риск.

Интересно, что и до 2014 года на мошенников в России наталкивался каждый третий трудовой мигрант из Украины. Также были зафиксированы нередкие случаи нестабильной выплаты зарплаты на предприятиях. Еще один момент - в России украинцев готовы были брать на стройку, на разнорабочие вакансии, горничными, нянями, сиделками за пожилыми людьми. Но, как правило, на всех этих работах речь не шла о подписании рабочего контракта. Поэтому "до свидания" можно было услышать при любом конфликте.

Ждать толерантности в адрес украинцев от россиян не стоит

Сейчас ситуация вряд улучшилась. Ведь ждать толерантности в адрес украинцев от россиян, отравленных пропагандой, не стоит. Скорее можно встретить враждебное отношение.

Поэтому Россия, как рынок труда, не лучший вариант для украинцев не только с учетом государственной агрессии, но и с учетом нетерпимости ее граждан и сомнительной выгоды по заработку.

Руслана Бровчук, генеральный директор рекрутингового агентства "Первая Виза", эксперт по трудоустройству за рубежом