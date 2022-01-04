Омбудсмен отметила, что оккупанты пытают незаконно задержанных лиц, не оказывают им должной медицинской помощи и удерживают в неудовлетворительных условиях.

Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова сообщила о серьезных проблемах со здоровьем у военнопленного Юрия Гордийчука, которого незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32, что на оккупированной части Донецкой области.

Как Денисова сообщила в Telegram, Гордийчук имеет хронические заболевания: тонзиллит с последующим отеком горла, вызывающим удушье.

Она отметила, что из отчетов мониторинговых и правозащитных организаций стало известно, что оккупационная администрация РФ на временно оккупированной территории применяет к незаконно задержанным лицам физическую силу, пытки и психологическое давление, угрожают физической расправой, не оказывают должной медицинской помощи и удерживает в неудовлетворительных условиях.

Омбудсмен подчеркнула, что такие действия являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права.

Она обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине с просьбой срочно посетить Гордийчука в колонии, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

"Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи", - добавила она.

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Денисова напомнила, что Гордийчук - старший солдат 43-го мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, нес военную службу в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

22 мая 2019 года его и еще семерых военнослужащих во время выполнения задания были незаконно задержаны в районе населенного пункта Новотроицкое Волновахского района Донецкой области во время пересечения контрольно-пропускного пункта "Березовое-2".

Пять из них - Александра Геймура, Кима Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяева, Виктора Шайду освободили в рамках обмена. Роман Беспалый до своего освобождения не дожил. В октябре 2019 года оккупационная администрация сообщила, что под арестом он якобы покончил с собой. В незаконном плену остались Павел Корсун и Юрий Гордийчук.

В июне 2019 года Гордийчук был незаконно приговорен "Верховным судом" в ОРДО к 17 годам лишения свободы за якобы "диверсионную деятельность".

Война на востоке Украины

Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войска Крыма.

Подконтрольные Кремлю провокаторы начали подстрекать местное население и сами участвовать в пророссийских акциях.

Вскоре управляемые российскими спецслужбами "протесты" переросли в захват зданий органов местного самоуправления и закончились провозглашением "республик", легитимность которых признает только Москва и ее близкие сателлиты.

За оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей США и ЕС ввели ряд санкций против Кремля.

Сам Путин причастность своей страны к решению конфликта на Донбассе отрицает, утверждая, что российских войск в ОРДЛО "нет".

При этом Россия пытается склонить Украину к прямым переговорам с боевиками, заявляя, что является только "третьей стороной", чтобы снять с себя ответственность за начатую агрессию и избежать ужесточения санкций.

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