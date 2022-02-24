Верховная Рада будет сохранять работоспособность, депутаты остаются в Киеве.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отмечает, что военное положение вводится немедленно после голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в эфире телеканала "Рада".

"Проголосовано введение военного положения... Мы набрали 300 голосов, то есть конституционное большинство за введение военного положения. Также принято решение, что Верховная Рада может собраться в любой момент, заседание может провести либо председатель Верховной Рады, либо два его заместителя. И также - в любом месте", - сказала депутат.

Так, она подчеркнула, что ВР будет сохранять работоспособность, депутаты остаются в Киеве.

"Если потребуются дополнительные голосования, то мы готовы", - заверила Кравчук.

Кроме того, депутат подчеркнула: "Оно (военное положение - УНИАН) вводится немедленно после голосования. То есть все инструменты для Министерства обороны, для Вооруженных сил - они сейчас открыты абсолютно. И все в полной боевой готовности. В том числе, в других правоохранительных органах".

Также сообщается, что ни один депутат Верховной Рады не голосовал против введения военного положения в Украине, 10 - не голосовали.

Об этом свидетельствуют данные на табло для голосования, видео с которым было продемонстрировано в эфире телеканала "Рада".

Так, 300 депутатов из 310, зарегистрированных в сессионном зале, проголосовали за введение военного положения.

Ни один не проголосовал "против", и ни один не воздержался.

Не голосовали - 10 депутатов.

От "Слуги народа" "за" проголосовали 199 депутатов, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 11, от "Европейской солидарности" - 22, от "Батькивщины" - 16, от группы "Партия "За будущее" - 11, от "Голоса" - 19, от группы "Доверие" - 12, а от внефракционных - 10.

В эфире пояснили, что эта часть заседания ВР не была показана из-за определенных проблем с трансляцией.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.