Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал людей, пострадавших от паводка, обратиться в органы самоуправления.

По состоянию на утро 25 июня уровень воды в реке Быстрица в Ивано-Франковской области снизился на полтора метра, вода отступает.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на странице в Facebook.

Отмечается, что уже сейчас на некоторых дамбах начнутся работы, но вода иногда уходит не так быстро.

По его словам, непогода отступает, уровень воды в Быстрице уже снизился почти на 1,5 метра.

«Где-то больше сходит Быстрица Солотвинская, меньше - Быстрица Надворнянская. Но идет падение реки», - сказал Марцинкив.

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Также он напомнил местным жителям, пострадавшим от паводка, что они могут обратиться в органы самоуправления с актами о нанесенном ущербе и рассчитывать на компенсацию.

"Вчера мы подали на помощь государству. Ждем разъяснения о возмещении жителям. Прошу всех, если есть ущерб: распечатайте фотографии, сделайте акт, что подтоплен гараж, подтоплен дом... Пусть соседи подпишутся. Затем будет выплачена компенсация", - отметил мэр.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

В четырех областях Украины подтоплены около 300 населенных пунктов.

Больше всего от наводнений пострадала Ивано-Франковская область, где подтоплено более 200 населенных пунктов, к 29 нет подъезда. В области разрушено 150 км автодорог и 90 мостов.

24 июня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла комплекс неотложных мер по преодолению последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

Сегодня, 25 июня, состоится внеочередное заседание Кабинета министров, на котором будет рассмотрен вопрос ликвидации последствий стихийного бедствия.

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