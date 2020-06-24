Наводнение в Украине: что делать во время и после затопления

Спасатели поделились основными правилами поведения.

В Горном спасательном центре Ивано-Франковской области рассказали, как вести себя в случае наводнения.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

В общем, в результате осложнения погодных условий подтоплены около 200 населенных пунктов.

Угроза наводнения: правила поведения

внимательно слушайте информацию и инструкции, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами;

сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям преклонного возраста;

узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации;

подготовьте документы, одежду, необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете;

отсоедините все электроприборы от электросети, выключите газ;

перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки.

Затопление во время наводнения: правила поведения

сохраняйте спокойствие, избегайте паники;

соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и другие необходимые вещи;

окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста - они подлежат эвакуации в первую очередь;

перед выходом из дома отключите электро - и газоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте окна и двери, если есть время – закройте окна и двери первого этажа досками или щитами;

поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный – займите чердачные помещения;

до прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас найти;

проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им помощь;

попав в воду, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, благодаря которым можно остаться на плаву;

не переполняйте катера, лодки, плоты и др.

После наводнения спасатели советуют убедиться, что жилье не получило никаких повреждений и не угрожает обрушением, отсутствуют провалы в доме и вокруг него, не разбито стекло и нет опасных обломков и мусора.

Читайте такжеВ Укргидрометцентре спрогнозировали, когда завершатся паводки на западе УкраиныНе стоит пользоваться электросетью до полного осушения дома. Обязательно кипятите питьевую воду, особенно из источников водоснабжения, которые были подтоплены.

Также необходимо просушить дом, провести тщательную очистку и дезинфекцию загрязненной посуды, домашних вещей и прилегающей к дому территории.

Электроприборами можно пользоваться только после их тщательной просушки. Запрещено употреблять продукты, которые были подтоплены водой во время наводнения, даже консервацию. Все затопленное имущество подлежит дезинфекции.

Параллельно нужно узнать в местных органах государственной власти и местного самоуправления адреса организаций, которые отвечают за предоставление помощи потерпевшему населению.

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