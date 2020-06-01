Во Львовской области от коронавируса умер фельдшер скорой помощи

Мужчина около 40 лет отдал работе в службе экстренной медпомощи.

Во Львовской области в Сокале от коронавируса умер 64-летний фельдшер скорой помощи. Мужчина около 40 лет отдал работе в службе экстренной медицинской помощи.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В течение недели пациент боролся с коронавирусной инфекцией, находясь в больнице в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.

Как сообщал ранее УНИАН, в Вооруженных силах Украины зафиксировали четвертый летальный случай от коронавируса.

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