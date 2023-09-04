Мужчина надеялся, что выращивание каннабиса в Украине все-таки легализуют, и хотел получить лицензию на этот вид деятельности, подготовившись к "продаже" заблаговременно.

Во Львовской области айтишник избежал наказания за незаконное выращивание около 800 кустов конопли в двух частных домах.

Пустомытовский районный суд Львовской области присудил ему три года заключения, однако освободил от отбывания наказания, установив год испытательного срока.

Отмечается, что обвиняемый в собственном доме незаконно посеял и выращивал 483 растения конопли, а в доме, принадлежащем его жене, – 272. Для этого он обустроил специальные помещения с системами вентиляции, освещения и автоматического полива. В апреле этого года плантации конопли обнаружили и изъяли правоохранители.

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Мужчина в судебном заседании свою вину признал полностью и убеждал, что выращивал наркосодержащие растения без цели сбыта. В январе он приобрел оборудование для посева конопли, поскольку надеялся, что выращивание каннабиса в Украине все-таки будет легализовано и намеревался получить лицензию на этот вид деятельности.

Суд признал его виновным в незаконном выращивании конопли и приговорил к трем годам лишения свободы. Вместе с тем он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком в один год при условии несовершения им в течение этого времени нового преступления. Изъятая у мужчины конопля должна быть уничтожена.

По информации Zaxid.net, речь идет о 37-летнем айтишнике Артеме Стовпаке.

Легализация медицинского каннабиса в Украине

13 июля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса.

После полного принятия документа, в Украине разрешат использовать в медицинских целях препараты, изготовленные из медицинского каннабиса.

По информации народного депутата и одного из авторов законопроекта Ольги Стефанишиной, марихуана в Украине будет выращиваться со штрих-кодом на каждом кусте. Наказание за нелегальное использование, выращивание, перепродажу медицинского каннабиса будет таким же, как и за сбыт наркотиков.

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